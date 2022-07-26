«ПСЖ» и «Лилль» в шаге от договорённости по трансферу Саншеша

Центральный полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш вот-вот переедет в столицу Франции.

Как стало известно несколькими днями ранее, португалец уже согласовал с «Пари Сен-Жермен» условия личного контракта, но между клубами ещё существуют разногласия по сумме трансфера. По данным Foot Mercato, теперь «Лиллю» и «ПСЖ» удалось договориться практически по всем вопросам. Для завершения перехода осталось урегулировать лишь несколько деталей.

Трансферная стоимость Ренату Саншеша оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. Соглашение 24-летнего хавбека с «Лиллем» истекает в следующем году.