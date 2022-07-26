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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» и «Лилль» в шаге от договорённости по трансферу Саншеша

26 Июля 2022 • 21:16 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.20 7.30
31.07 21:00

Центральный полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш вот-вот переедет в столицу Франции.

Как стало известно несколькими днями ранее, португалец уже согласовал с «Пари Сен-Жермен» условия личного контракта, но между клубами ещё существуют разногласия по сумме трансфера. По данным Foot Mercato, теперь «Лиллю» и «ПСЖ» удалось договориться практически по всем вопросам. Для завершения перехода осталось урегулировать лишь несколько деталей.

Трансферная стоимость Ренату Саншеша оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. Соглашение 24-летнего хавбека с «Лиллем» истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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