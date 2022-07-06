Болезнь роста преодолена: «ПСЖ» назначил тренера, не имя

Кристоф Галтье в новом сезоне будет работать во главе «ПСЖ». Это назначение завершило определённый круговорот тренеров в Париже. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Во вторник Маурисио Почеттино покинул «ПСЖ», уступив место во главе команды Кристофу Галтье. Парижане активно искали тренера, вели переговоры с некоторыми наставниками, и приоритетным вариантом считался Зинедин Зидан. Однако к июлю ни с кем договориться не удалось, в итоге выбор пал на Кристофа Галтье.

Многим любителям футбола имя нового наставника «ПСЖ» ни о чём не говорит. Галтье явно уступает по статусу и Маурисио Почеттино, и Томасу Тухелю, и Унаи Эмери, которые возглавляли французский клуб в последние годы. Аргентинец приехал в Париж, успев дойти до финала Лиги чемпионов, на счету испанца было большое количество побед в Лиге Европы, а немец успел зарекомендовать себя на родине как одну из главных восходящих звёзд тренерского цеха. Галтье может пока для сравнения похвастаться выигранным Кубком лиги и чемпионством. Правда, титул с «Лиллем» тренер взял уже в эпоху «ПСЖ», что придаёт ему особую ценность.

Несмотря на неброский статус, Галтье выглядит отличным назначением для «ПСЖ». Главная беда парижан заключалась в том, что команду в последние годы строили в зависимости от звучности имени, а не от игровой необходимости. Если во Франции исполнительского мастерства почти всегда хватало для успеха, то в Европе пока удалось лишь однажды дойти до финала Лиги чемпионов. Этот результат едва ли устраивает руководство французского клуба в полной мере.

Новый тренер должен дать «ПСЖ» главное, а именно стройность команды. Он сумел привести «Лилль» к чемпионству во многом благодаря отлично выстроенной команде, и именно это он должен будет сделать в столице. Конечно, пока сложно сказать, насколько Галтье сможет за счёт дисциплины выстроить коллектив с Мбаппе, Месси, Неймаром (если бразилец не уйдёт), Рамосом и другими звёздами. С другой стороны, у наставника будет поддержка в лице спортивного директора, что даёт ему некий мандат.

Галтье явно не нуждается в громких именах, он готов работать с футболистами, которые могут просто воплощать идеи. «ПСЖ» во многом нужны не звёзды, а просто игроки, которые смогут создать единый боеспособный коллектив. В этом смысле он точно лучше звёздного наставника, который начал бы требовать топовых покупок.

Интересно, что «ПСЖ» в некотором роде замкнул круг. Когда катарские шейхи только пришли в клуб, команду возглавлял Антуан Камбуре. Он в предыдущем сезоне привёл коллектив ко второму месту, и парижане прогрессировали. Однако для статусного проекта нужен был статусный тренер. В итоге Камбуре по ходу сезона был уволен, а его место занял Карло Анчелотти. И вот теперь, после круга тренеров, у которых было громкое имя, вновь пришёл местный наставник, который отличается просто умением хорошо работать.

Галтье получил шанс всей карьеры. Если он сможет добиться успеха в «ПСЖ», то как раз обзаведётся тем самым громким именем, которого пока не хватает. Парижане же могут получить необходимую структуру, которая сделает команду сильной. С другой стороны, риск также очевиден. Тренеру придётся искать и находить общий язык с топ-звёздами, которые запросто могут «съесть» столь не харизматичного наставника. В любом случае за «ПСЖ» будет очень интересно наблюдать в наступающем сезоне.

Роман Андреев