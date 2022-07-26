«Челси» продолжает общаться с «ПСЖ» по трансферу Кимпембе

«Челси» и «ПСЖ» продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника французского клуба Преснела Кимпембе в лондонскую команду, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, 26-летний футболист остаётся приоритетным вариантом усиления обороны для главного тренера «синих» Томаса Тухеля, который ранее уже работал с французским футболистом в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в борьбу за игрока также включился туринский «Ювентус».

Действующий контракт Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «ПСЖ» 41 матч, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.