Переход Шкриньяра в «ПСЖ» завершён на 90%

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр в шаге от переезда во Францию.

В «ПСЖ» полностью уверены в скором подписании лидера обороны «нерадзурри». На данный момент трансфер считается завершённым на 90%, информирует журналист Санти Ауна. Стоимость сделки оценивается примерно в 70 млн евро.

Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. На счету 27-летнего словака 215 матчей и 11 голов в составе «чёрно-синих» во всех турнирах. Действующее соглашение центбрека с «нерадзурри» истекает в следующем году. Transfermarkt оценивает рыночную цену звезды сборной Словакии в 65 млн евро.