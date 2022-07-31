Месси открыл счёт в матче «ПСЖ» с «Нантом»

В израильском Тель-Авиве проходит матч за Суперкубок Франции, «ПСЖ» сражается с «Нантом» в отсутствие Килиана Мбаппе. Но и в его отсутствие есть кому забивать в парижском клубе - на 22-й минуте Неймар выдал отличную передачу на Лионеля Месси, который ворвался в штрафную площадь с правого фланга, фирменным финтом обошел голкипера и вколотил мяч в сетку ворот.

Так «ПСЖ» вышел вперед в противостоянии за первый трофей сезона. Чемпионат в Лиге 1 начнется наследующей неделе, «ПСЖ» сыграет в первом туре с «Клермоном».

Следить за событиями матча и другими подвигами Месси и Неймара можно в нашей онлайн-трансляции.