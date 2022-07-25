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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Мы не будем менять атакующий стиль «ПСЖ»

25 Июля 2022 • 22:20 Комментировать
ПСЖ
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Нант
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31.07 21:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал журналистам о ходе подготовки к новому сезону.

«Мы не хотим пропускать голы или упускать слишком много моментов. ДНК моих игроков заключается в том, чтобы играть, рисковать, атаковать и забивать как можно больше мячей, и мы не должны пытаться это изменить», - сказал Галтье.

Специалист отметил, что три проведенных контрольных матча помогли команде набрать физическую форму. В оставшуюся до суперкубковой игры против «Нанта» неделю Галтье намерен исправить некоторые недочеты в игре команды.

Матч за суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Нантом» пройдет в воскресенье, 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Нант
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