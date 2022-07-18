Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» заинтересован в защитнике «Спортинга»

18 Июля 2022 • 10:14 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

«ПСЖ» интересуется защитником лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство парижского клуба рассматривает 20-летнего португальца в качестве замены Преснелу Кимпембе, который может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Сумма потенциального трансфера Инасиу оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Спортинга» 45 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Действующий контракт футболиста с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 23 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022 Гонсалу Инасиу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НАНТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
10:57 · Италия. Серия А
Вейналдум близок к переходу в команду Моуринью
10:57 · Англия. Премьер-лига
Сделка «Арсенала» и «Марселя» по Таварешу сорвалась
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» начал переговоры с нападающим «Ренна»
10:14 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» заинтересован в защитнике «Спортинга»
09:33 · Франция. Лига 1
«Нант» покупает нападающего «Галатасарая»
08:50 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» усилится защитником «Лиона»
08:23 · Франция. Лига 1
Французский топ-клуб отказался бесплатно подписывать экс-звезду «Реала»
08:09 · Италия. Серия А
«Милан» готов сделать предложение по португальцу, которым интересуется «ПСЖ»
17 Июля
16:53 · Франция. Лига 1
Месси останется в «ПСЖ», но не более чем на год
14:36 · Франция. Лига 1
​Тренер «ПСЖ» снова высказался о будущем Неймара
14:25 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Марселя» Тудор не хочет видеть Бакайоко в команде
13:48 · Франция. Лига 1
«Селтик» интересуется полузащитником «ПСЖ»
12:22 · Франция. Лига 1
Месси и Роналду свергнуты: назван игрок с самым высоким рейтингом в FIFA 23 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов отпустить Кимпембе в «Челси» за определённую сумму
10:54 · Франция. Лига 1
Тренер сборной Аргентины рассказал, что думает о Месси 3
Все новости
Рекомендуем