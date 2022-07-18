«ПСЖ» заинтересован в защитнике «Спортинга»

«ПСЖ» интересуется защитником лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство парижского клуба рассматривает 20-летнего португальца в качестве замены Преснелу Кимпембе, который может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Сумма потенциального трансфера Инасиу оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Спортинга» 45 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Действующий контракт футболиста с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 23 миллиона евро.