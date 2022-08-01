Слова Месси после триумфа в Суперкубке Франции

В воскресенье, 31 июля, состоялся поединок за суперкубок Франции между столичным «ПСЖ» и «Нантом». Парижский гранд разгромил соперника со счетом 4:0. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и Неймар (дубль).

После триумфа Месси опубликовал сообщение в своих социальных сетях.

«Мы довольны результатом. «ПСЖ» хотел начать сезон с победы в Суперкубке. Вперед!», - говорится в публикации 35-летнего аргентинского нападающего.

Стоит отметить, что вчерашний трофей стал для Лионеля 41-м в футбольной карьере. Он отстает от рекордсмена по этому показателю Дани Алвеса на пять титулов.