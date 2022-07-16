Галтье: «Знаю, как использовать Неймара»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мыслями о наличии в команде такой фигуры, как Неймар.

На вопрос о том, делает ли бразилец команду сильнее, наставник ответил однозначно: «Команда всегда сильнее с великими игроками, и Неймар – один из таковых».

Специалист также высказался о том, на каких позициях будет задействовать 30-летнюю звезду: «У меня есть представление, как лучше всего использовать Неймара: на позиции перед двумя полузащитниками либо чуть выше в расстановке», – рассказал в интервью L'ÉQUIPE Галтье.

Ранее сообщалось, что француз планирует перестроить «ПСЖ» на схему с тремя центральными защитниками и дуэтом нападающих Мбаппе – Месси.