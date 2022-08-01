Серхио Рамос высказался о триумфе в Суперкубке Франции

Испанский защитник Серхио Рамос, выступающий во Франции за столичный «ПСЖ», высказался о триумфе своей команды в Суперкубке страны.

«Мы довольны результатом, команда показала отличный футбол. Горжусь этим трофеем. Несмотря на крупный счет, команда сохраняла концентрацию и не позволила сопернику забить гол престижа. Это первый трофей для меня в этом сезоне, я доволен нашим выступлением», - приводит слова опытного защитника издание AS.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой парижского коллектива со счетом 4:0. В активе Серхио Рамоса один из голов.