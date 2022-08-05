Дани Алвес высказался о борьбе с Месси за звание самого титулованного футболиста

Дани Алвес прокомментировал вероятное падение своего рекорда по количеству завоёванных трофеев.

В настоящий момент на счету 39-летнего бразильца 46 кубков, в то время как 35-летний аргентинец недавно завоевал свой 41-й титул, выиграв Суперкубок Франции в составе «ПСЖ».

«Месси побьёт мой рекорд по трофеям? Думаю, в этом нет ничего удивительного. Меня бы удивило, если бы это сделал кто-то другой. Зачастую, даже если ты достаточно хорош, найдётся кто-то, кто лучше тебя», – заявил правый защитник.

Дани Алвес в настоящий момент выступает за мексиканский «Пумас», чьи ряды пополнил в качестве свободного агента после ухода из «Барселоны».