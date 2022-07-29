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Чемпионат Франции. Лига 1

Брат Мбаппе дебютировал в «молодёжке» «ПСЖ»

29 Июля 2022 • 23:07 Комментировать (1)
ПСЖ
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31.07 21:00

Брат Килиана Мбаппе, Итан Мбаппе, продолжает свое восхождение по карьерной лестнице в том же клубе, в котором выступает Килиан - «ПСЖ». Сегодня он сыграл свой первый матч за молодежный состав клуба. Это был спарринг со сверстниками из «Бордо», который завершился крупной победой парижан - 6:2.

Напомним, что Итану Мбаппе лишь пятнадцать лет, и в прошлом году он заключил трехлетний контракт с клубом.

Чемпионат Франции стартует 5 августа, в первом туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Клермоном». В прошлом сезоне «ПСЖ» вернул себе чемпионский титул после того, как в 2021 неожиданно проиграл «Лиллю».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Итан Мбаппе
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