Брат Мбаппе дебютировал в «молодёжке» «ПСЖ»

Брат Килиана Мбаппе, Итан Мбаппе, продолжает свое восхождение по карьерной лестнице в том же клубе, в котором выступает Килиан - «ПСЖ». Сегодня он сыграл свой первый матч за молодежный состав клуба. Это был спарринг со сверстниками из «Бордо», который завершился крупной победой парижан - 6:2.

Напомним, что Итану Мбаппе лишь пятнадцать лет, и в прошлом году он заключил трехлетний контракт с клубом.

Чемпионат Франции стартует 5 августа, в первом туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Клермоном». В прошлом сезоне «ПСЖ» вернул себе чемпионский титул после того, как в 2021 неожиданно проиграл «Лиллю».