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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вступил в переговоры по Неймару

26 Июня 2022 • 12:11 Комментировать
Нант
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ПСЖ
1.40 5.30 7.00
31.07 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает AS.

По информации источника, руководство туринского клуба уже вступило в переговоры с представителями бразильского футболиста. Однако «Ювентус» смущён высокими зарплатными требованиями форварда.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару также проявляет лондонский «Челси».

Действующее соглашение 30-летнего бразильца с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне Неймар провёл в составе «ПСЖ» 28 матчей, забив 13 мячей, а также отдав восемь результативных передач.    

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Неймар
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НАНТ ПСЖ
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