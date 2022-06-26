«Ювентус» вступил в переговоры по Неймару

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает AS.

По информации источника, руководство туринского клуба уже вступило в переговоры с представителями бразильского футболиста. Однако «Ювентус» смущён высокими зарплатными требованиями форварда.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару также проявляет лондонский «Челси».

Действующее соглашение 30-летнего бразильца с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне Неймар провёл в составе «ПСЖ» 28 матчей, забив 13 мячей, а также отдав восемь результативных передач.