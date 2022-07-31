Месси, Неймар, Рамос и компания легко взяли Суперкубок Франции

Матч за Суперкубок Франции завершился так, как все и предсказывали. «ПСЖ» в который раз доказал, что ему нет равных в своей стране. Сегодня парижане оспаривали трофей с «Нантом» и забили в его ворота сразу четыре безответных гола. Сначала Неймар вывел Лионеля Месси один на один с голкипером, и ветеран реализовал свой шанс. Бразилец и сам забил, и даже не раз - сначала со штрафного, который сам и заработал, а в концовке - с 11-метрового. Еще один мяч на счету защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который результативно пробил пяткой.

«Пари Сен-Жермен» добыл трофей в первом матче под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье.