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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси, Неймар, Рамос и компания легко взяли Суперкубок Франции

31 Июля 2022 • 23:01 Комментировать
ПСЖ
4:0
Нант
окончен

Матч за Суперкубок Франции завершился так, как все и предсказывали. «ПСЖ» в который раз доказал, что ему нет равных в своей стране. Сегодня парижане оспаривали трофей с «Нантом» и забили в его ворота сразу четыре безответных гола. Сначала Неймар вывел Лионеля Месси один на один с голкипером, и ветеран реализовал свой шанс. Бразилец и сам забил, и даже не раз - сначала со штрафного, который сам и заработал, а в концовке - с 11-метрового. Еще один мяч на счету защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который результативно пробил пяткой.

«Пари Сен-Жермен» добыл трофей в первом матче под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье.

Протокол игры  
ПСЖ4:0Нант
(1:0) Месси Лионель22'  
(2:0) Неймар45'  
(3:0) Рамос Серхио57'  
(4:0) Неймар82'  
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосКимпембе ПреснелХакими Ашраф 79' (Паредес Леандро ( 79') Верратти Марко 79' (Мукиэле Норди ( 79') Витинью II  16' 68' (Данилу Перейра ( 68') Мендеш Нуну 68' (Бернат Хуан ( 68') Сарабия Пабло 84' (Мюинга Арно ( 84') Месси ЛионельНеймар
Запасные: Гуэйе ИдриссаИкарди МауроДиалло АбдуНавас Кейлор
Лафон АльбанКастеллетто Жан-Шарль  81'Жиротто АндрейПаллуа НиколяКоко Маркус  39' 65' (Мутуссами Самуэль ( 65'  75') Аппиа Деннис 79' (Фабио да Сильва ( 79') Сиссоко МуссаЧиривелья Педро 65' (Мохамед Мостафа ( 65') Блас ЛюдовикГессан Эванн 79' (Коршья Себастьен ( 79') Саймон Мозес
Запасные: Мерлин КвентинАши МохамедДусе ЛоаннДескамп Реми
31 июля. Стадион "Блумфилд".

 

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