Месси, Неймар, Рамос и компания легко взяли Суперкубок Франции

Матч за Суперкубок Франции завершился так, как все и предсказывали. «ПСЖ» в который раз доказал, что ему нет равных в своей стране. Сегодня парижане оспаривали трофей с «Нантом» и забили в его ворота сразу четыре безответных гола. Сначала Неймар вывел Лионеля Месси один на один с голкипером, и ветеран реализовал свой шанс. Бразилец и сам забил, и даже не раз - сначала со штрафного, который сам и заработал, а в концовке - с 11-метрового. Еще один мяч на счету защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который результативно пробил пяткой.
«Пари Сен-Жермен» добыл трофей в первом матче под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель22'
|(2:0) Неймар45'
|(3:0) Рамос Серхио57'
|(4:0) Неймар82'
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел•Хакими Ашраф79' (Паредес Леандро (79') •Верратти Марко79' (Мукиэле Норди (79') •Витинью II 16'68' (Данилу Перейра (68') •Мендеш Нуну68' (Бернат Хуан (68') •Сарабия Пабло84' (Мюинга Арно (84') •Месси Лионель•Неймар
Запасные: Гуэйе Идрисса•Икарди Мауро•Диалло Абду•Навас Кейлор
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль• 81'Жиротто Андрей•Паллуа Николя•Коко Маркус 39'65' (Мутуссами Самуэль (65') • 75'Аппиа Деннис79' (Фабио да Сильва (79') •Сиссоко Мусса•Чиривелья Педро65' (Мохамед Мостафа (65') •Блас Людовик•Гессан Эванн79' (Коршья Себастьен (79') •Саймон Мозес
Запасные: Мерлин Квентин•Аши Мохамед•Дусе Лоанн•Дескамп Реми
31 июля. Стадион "Блумфилд".