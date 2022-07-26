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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар ныряет даже в товарищеских матчах

26 Июля 2022 • 16:53 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.38 5.20 7.30
31.07 21:00

Бразильский форвард Неймар настолько привык «нырять», что не стесняется выходить на сей промысел даже в товарищеских матчах. В ходе турне, которое «ПСЖ» проводит в Японии, парижанам пришлось сыграть с клубом «Гамба» из Осаки.

И в этой игре «О'Ней» снова был верен себе - в какой-то момент он заработал пенальти в эпизоде, который многим показался обычной симуляцией. Во всяком случае, в социальных сетях эпизод разобрали, что называется, «по косточкам», и общее мнение было таким, что защитник сыграл корректно и не задел «О'Нея».

В итоге «ПСЖ» выиграл со счетом 6:2, а Неймар забил в этой игре два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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