Хакими нещадно освистывали весь матч

«ПСЖ» начал новый сезон с места в карьер - он сразу же взял трофей, обыграв со счетом 4:0 «Нант». Матч прошел в израильском городе Тель-Авив, и местная публика весь матч свистела, едва лишь защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прикасался к мячу.

Как выяснилось, причина такой нелюбви израильтян к марокканцу заключается в том, что год назад Хакими имел неосторожность выразить поддержку палестинцам, поддержав призыв FreePalestine, и израильтяне не забыли об этом до сих пор.

Чемпионат Франции в Лиге 1 начнется пятого августа, в первом туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Клермоном», этот матч состоится 6 августа.