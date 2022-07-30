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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Очень хочу, чтобы Месси вернулся»

30 Июля 2022 • 02:00 Комментировать
ПСЖ
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31.07 21:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сделал заявление о возможном возвращении Лионеля Месси.

«Мне бы очень хотелось, чтобы последнее слово Месси в «Барселоне» ещё не было сказано. Думаю, он заслуживает второго этапа здесь, и это было бы отлично. Вопрос заключается в том, хочу ли я, чтобы Месси вернулся? Мой ответ – да, определённо!» – заявил Хави, чьи слова приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Лионель Месси покинул «Барселону» прошлым летом в качестве свободного агента, после чего подписал контракт с французским «ПСЖ».

Аргентинец находился в структуре каталонского клуба с 2000 по 2021 год. На его счету 776 матчей и 670 голов за первую команду «сине-гранатовых».

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес Трансферы футбола - лето 2022
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