Верратти не отказывается от мечты победить в Лиге чемпионов

Все попытки парижского «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов оборачивались неудачами, однажды клубу удалось выйти в финал, но чаще всего соперники огорчают парижан задолго до решающих стадий турнира.

Тем не менее, игроки «ПСЖ» не отказываются от амбиций победить в главном клубном турнире Европы. В частности, об этом говорит Марко Верратти - один из ветеранов клуба, выступающий там уже почти десять лет.

- Мы многое выиграли в последние десять лет, кто-то считает, что мы обязаны были выиграть и ЛЧ, но давайте не будем забывать про соперников. Мы будем пытаться выиграть этот трофей, это действительно самый важный титул в Европе, - цитирует Верратти Sportweek.

В финале ЛЧ «ПСЖ» играл в 2020 году.