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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма поблагодарил Буффона за ценные советы

22 Июля 2022 • 17:32 Комментировать
ПСЖ
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31.07 22:00

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кого он считает своим кумиром детства. Доннарумме было семь лет, когда на чемпионате мира в Германии выше всяких похвал проявил себя Джанлуиджи Буффон, ставший с Италией чемпионом мира. Он и стал кумиром Буффона.

- Мой идол? Им всегда был Буффон. Он просто был сильнее и лучше остальных голкиперов, потому и стал моим идолом. Во время прошлого чемпионата Европы я часто думал о нем. Он очень помог мне советами, раньше ведь он тоже успел поиграть в «ПСЖ». Благодарен ему за них, а также за советы, полученные в качестве вратаря сборной Италии, какое-то время мы поработали там вместе, - цитирует Доннарумму французское издание Carré.

Доннарумма перебрался в Париж в прошлом году, сразу после триумфального Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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