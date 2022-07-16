Новый наставник «ПСЖ» выбрал капитана команды

Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оставил право носить капитанскую повязку за Маркиньосом.

Именно бразильский защитник стал капитаном «Пари Сен-Жермен» в 2020 году после ухода из клуба Тьяго Сильвы. Ничего не изменилось и после назначения на тренерскую должность Маурисио Почеттино. С нынешнего лета в клубе наметилась значительная перестройка: многим игрокам будет указано на дверь, а тренер и спортивный директор уже сменились, однако капитан остаётся прежним. Новый рулевой парижан Кристоф Галтье сообщил в интервью L’ÉQUIPE о том, что повязку продолжит носить Маркиньос.

28-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. На его счету 363 поединка в составе французского гранда.