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Чемпионат Франции. Лига 1

Новый наставник «ПСЖ» выбрал капитана команды

16 Июля 2022 • 01:39 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оставил право носить капитанскую повязку за Маркиньосом.

Именно бразильский защитник стал капитаном «Пари Сен-Жермен» в 2020 году после ухода из клуба Тьяго Сильвы. Ничего не изменилось и после назначения на тренерскую должность Маурисио Почеттино. С нынешнего лета в клубе наметилась значительная перестройка: многим игрокам будет указано на дверь, а тренер и спортивный директор уже сменились, однако капитан остаётся прежним. Новый рулевой парижан Кристоф Галтье сообщил в интервью L’ÉQUIPE о том, что повязку продолжит носить Маркиньос.

28-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. На его счету 363 поединка в составе французского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Кристоф Галтье
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