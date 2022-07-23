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Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья: «Хочу помочь Месси, Мбаппе, Неймару и Роналду»

23 Июля 2022 • 02:22 Комментировать
ПСЖ
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31.07 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Витинья, перешедший этим летом из «Порту», рассказал об игре с мировыми суперзвёздами.

22-летний португалец заключил с парижанами пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 41,5 млн евро. В составе сборной Португалии хавбек провёл три матча с момента дебюта в марте текущего года.

«Никогда не мог подумать, что уже в таком возрасте у меня появится возможность выступать за одну команду с такими игроками, как Месси, Мбаппе, Неймар [в «ПСЖ»] и Криштиану Роналду [в сборной]. Это просто мечта, я получаю от них ценные уроки. Надеюсь, смогу помочь им на поле», – рассказал в интервью L'ÉQUIPE Витинья.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Сборная Португалии Неймар Килиан Мбаппе Витинья
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