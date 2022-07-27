Вейналдум всё ближе к «Роме»

После приобретения аргентинского форварда Пауло Дибалы «Рома» может сделать еще одну громкую покупку. Речь идет о голландском полузащитнике Джорджиньо Вейналдуме. Голландец очень хочет поработать с Жозе Моуринью, главным тренером «Ромы».

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Вейналдум одним из первых поставил «лайк» под новостью о переходе Пауло Дибалы в «Рому». Скорее всего, «ПСЖ» уступит игрока в аренду с обязательным правом последующего выкупа - такой вариант больше всего устраивает клуб.

Осталось выяснить, что делать с зарплатой - Вейналдум получает 9 миллионов евро ежегодно, и это слишком высокая планка для «Ромы».