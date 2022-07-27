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Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум всё ближе к «Роме»

27 Июля 2022 • 22:11 Комментировать
ПСЖ
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Нант
1.35 5.30 7.70
31.07 21:00

После приобретения аргентинского форварда Пауло Дибалы «Рома» может сделать еще одну громкую покупку. Речь идет о голландском полузащитнике Джорджиньо Вейналдуме. Голландец очень хочет поработать с Жозе Моуринью, главным тренером «Ромы».

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Вейналдум одним из первых поставил «лайк» под новостью о переходе Пауло Дибалы в  «Рому». Скорее всего, «ПСЖ» уступит игрока в аренду с обязательным правом последующего выкупа - такой вариант больше всего устраивает клуб.

Осталось выяснить, что делать с зарплатой - Вейналдум получает 9 миллионов евро ежегодно, и это слишком высокая планка для «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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