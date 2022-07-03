Икарди отклонил предложение клуба АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отклонил предложение «Вулверхэмптона», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что на аргентинского форварда также претендует итальянская «Монца».

Действующий контракт Икарди с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Икарди провёл в составе «ПСЖ» 30 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами. Цвета парижан футболист защищает с лета 2020 года.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом прошедшего розыгрыша французской Лиги 1. «Вулверхэмптон», в свою очередь, занял лишь 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.