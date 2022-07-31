Рамос забил пяткой в ворота «Нанта»

В израильском Тель-Авиве проходит матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» сражается с «Нантом» без блистательного Килиана Мбаппе. Но и в его отсутствие есть кому забивать в парижском клубе - Лионель Месси и Неймар забили по мячу в первом тайме, а во второй половине игры отличился и испанский защитник Серхио Рамос, который эффектно добил мяч в ворота пяткой, находясь к ним спиной.

Чемпионат во французской Лиге 1 начнется на следующей неделе, действующий чемпион «ПСЖ» сыграет в первом туре с «Клермоном».

Следить за событиями матча и другими подвигами Месси, Рамоса и Неймара можно в нашей онлайн-трансляции.