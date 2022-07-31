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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос забил пяткой в ворота «Нанта»

31 Июля 2022 • 22:43 Комментировать
ПСЖ
4:0
Нант
окончен

В израильском Тель-Авиве проходит матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» сражается с «Нантом» без блистательного Килиана Мбаппе. Но и в его отсутствие есть кому забивать в парижском клубе - Лионель Месси и Неймар забили по мячу в первом тайме, а во второй половине игры отличился и испанский защитник Серхио Рамос, который эффектно добил мяч в ворота пяткой, находясь к ним спиной.

Чемпионат во французской Лиге 1 начнется на следующей неделе, действующий чемпион «ПСЖ» сыграет в первом туре с «Клермоном».

Следить за событиями матча и другими подвигами Месси, Рамоса и Неймара можно в нашей онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Нант
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