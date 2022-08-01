Месси - лучший игрок Суперкубка Франции

В воскресенье, 31 июля, состоялся поединок за суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Нантом». Разгромную победу в матче отпраздновал парижский коллектив со счетом 4:0.

Лучшим футболистом прошедшей встречи был признан аргентинский форвард Лионель Месси, записавший себе в актив один из голов. Он открыл счет на 22-й минуте первого тайма.

Лионель перешел в «ПСЖ» летом прошлого года, когда у него истек срок действия контракта с каталонской «Барселоной».

Прошлый сезон выдался для 35-летнего аргентинца неудачным. На счету Месси всего шесть забитых мячей в 26 поединках чемпионата Франции.