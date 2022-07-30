Мбаппе не поможет «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в заявочный лист команды на предстоящий матч за суперкубок Франции против «Нанта». В данный список главный тренер парижан Кристоф Галтье включил 22 футболистов.

Поединок состоится 31 июля на нейтральном поле в Тель-Авиве (Израиль)

Напомним, что в прошедшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а «Нант» отпраздновал триумф в Кубке страны.

Мбаппе в прошлом сезоне стал самым результативным игроком парижского коллектива. Нападающий отметился 38 забитыми мячами и 26 голевыми передачами в 45 поединках.