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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не поможет «ПСЖ» в Суперкубке Франции

30 Июля 2022 • 06:22 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.35 5.30 7.80
31.07 21:00

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в заявочный лист команды на предстоящий матч за суперкубок Франции против «Нанта». В данный список главный тренер парижан Кристоф Галтье включил 22 футболистов.

Поединок состоится 31 июля на нейтральном поле в Тель-Авиве (Израиль)

Напомним, что в прошедшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а «Нант» отпраздновал триумф в Кубке страны.

Мбаппе в прошлом сезоне стал самым результативным игроком парижского коллектива. Нападающий отметился 38 забитыми мячами и 26 голевыми передачами в 45 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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