«ПСЖ» готов отпустить Кимпембе в «Челси» за определённую сумму

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может перейти в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане готовы рассмотреть продажу своего футболиста за 60-65 миллионов евро. «Челси» собирается сделать первое предложение по 26-летнему французу в размере 45-50 миллионов евро.

Действующий контракт Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 41 матч, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.