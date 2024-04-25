«Барселона» решила продать Фати

«Барселона» приняла решение о продаже нападающего Ансу Фати в летнее трансферное окно. Соответствующая информация прозвучала в эфире Cadena SER.

В настоящий момент 21-летний Фати выступает на правах аренды за «Брайтон». В 25 официальных матчах за английский клуб талантливый форвард записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ансу Фати в 30 миллионов евро. Ранее футболист не раз оказывался в лазарете, что, по сообщениям СМИ, беспокоило «Барселону».

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.