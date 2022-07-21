«Барселона» не верит в подписание Кунде

«Барселона» начинает терять надежду подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Relevo.

По информации источника, руководство каталонского клуба считает, что 23-летний француз продолжит карьеру в «Челси». Кроме того, «сине-гранатовые» не видят необходимости в приглашение нового защитника, если будет подписан контракт с испанским футболистом «синих» Сесаром Аспиликуэтой.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Барселона» согласовали трансфер Аспиликуэты за 4-5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кунде провёл за «Севилью» 44 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.