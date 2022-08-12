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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» активировала 4-й рычаг

12 Августа 2022 • 13:37 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.70 15.00
13.08 22:00
Каталонская «Барселона» официально активировала 4-й рычаг, продав права Barca Studios на 100 миллионов евро. Таким образом у клуба теперь есть все шансы для того, чтобы успеть зарегистрировать всех новичков до первого тура Ла Лиги ,который состоится завтра.

Напомним, что бесплатно пришедшие в команду Андреас Кристенсен и Франк Кесси могут покинуть «Барселону» на правах свободных агентов, если клуб не сможет их зарегистрировать на предстоящий сезон Ла Лиги.

Уже завтра «сине-гранатовые» проведут свой первый матч в сезоне у себя дома против «Райо Вальекано». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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12.08  22:00 Осасуна ... Севилья 3.40 3.25 2.27
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