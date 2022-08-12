«Барселона» активировала 4-й рычаг

Каталонская «Барселона» официально активировала 4-й рычаг, продав права Barca Studios на 100 миллионов евро. Таким образом у клуба теперь есть все шансы для того, чтобы успеть зарегистрировать всех новичков до первого тура Ла Лиги ,который состоится завтра.

Напомним, что бесплатно пришедшие в команду Андреас Кристенсен и Франк Кесси могут покинуть «Барселону» на правах свободных агентов, если клуб не сможет их зарегистрировать на предстоящий сезон Ла Лиги.

Уже завтра «сине-гранатовые» проведут свой первый матч в сезоне у себя дома против «Райо Вальекано». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.