Де Йонг, скорее всего, останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг с большой долей вероятности останется в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, сейчас все факторы указывают на то, что переход де Йонга в «Манчестер Юнайтед», который активно интересуется игроком, не состоится.

Ранее 25-летний голландец сообщил своим партнёрам по команде, что не собирается переходить в стан манкунианцев и хочет остаться в Каталонии.

В минувшем сезоне де Йонг провёл в составе «Барселоны» 45 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.