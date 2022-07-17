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Де Йонг, скорее всего, останется в «Барселоне»

17 Июля 2022 • 12:00 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг с большой долей вероятности останется в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, сейчас все факторы указывают на то, что переход де Йонга в «Манчестер Юнайтед», который активно интересуется игроком, не состоится.   

Ранее 25-летний голландец сообщил своим партнёрам по команде, что не собирается переходить в стан манкунианцев и хочет остаться в Каталонии.

В минувшем сезоне де Йонг провёл в составе «Барселоны» 45 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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