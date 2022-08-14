Хави показывает худшие результаты среди всех тренеров «Барселоны» за последние 20 лет

Процент побед Хави Эрнандеса у руля «Барселоны» не слишком впечатляет, если рассматривать данный показатель без контекста.

Под руководством специалиста команда выиграла всего 52,6% матчей, что является худшим показателем среди всех наставников «Барселоны» за последние 20 лет, докладывает журналист Фран Мартинес. Даже предшественники Хави, нещадно критиковавшиеся в своё время, были более эффективны: Рональд Куман выиграл 58,2% игр с «Барселоной», Кике Сетьен – 64%, Эрнесто Вальверде – 66,9%.

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре прошлого года, сменив в должности Рональда Кумана.