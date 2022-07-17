Клуб из Андорры приглашает Рики Пуча

«Из Барселоны в Андорры и иже с ними» - у Рики Пуча появилось щедрое предложение не из самой футбольной страны, а именно - Андорры. Пуча часто называют кандидатом на уход из «Барселоны», он редко попадает в состав, вдобавок, главный тренер команды Хави Эрнандес даже не взял его на турне в США.

Как сообщает El Mundo Deportivo, руку помощи ему может протянуть одноклубник Херард Пике, который одновременно является совладельцем андоррского клуба «ФК Андорра». Эдер Сарабия, наставник «Андорры», заинтересован в услугах. Он даже заявил, что готов привезти Пуча в Андорру на велосипеде, если тот согласится стать игроком его клуба.

Разумеется, выступать при этом Путч будет не в чемпионате Андорры - клубы из Андорры участвуют в испанском чемпионате, и «ФК Андорра» пробилась в Сегунду.