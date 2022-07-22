Нико Гонсалес решил остаться в «Барселоне»

Полузащитник Нико Гонсалес передумал уходить из «Барселоны», несмотря на то, что сразу после окончания чемпионата он начал искать себе новую команду. Однако, как сообщает El Mundo Deportivo, Хави опробовал 20-летнего игрока в центре полузащиты, и это настолько понравилось тому, что он передумал уходить и решил остаться.

Поговорим с главным тренером команды, Гонсалес убедился в том, что Хави всерьез рассчитывает на него, несмотря на появление таких игроков, как Франк Кесси и Пабло Торре. Как уточняет источник, в процессе беседы Хави напомнил Гонсалесу о том, что и ему, и Андресу Иньесте также приходилось поначалу бороться за место в стартовом составе, прежде чем стать легендами клуба.