«Барселона» хочет аннулировать контракт с де Йонгом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта угрожает полузащитнику Френки де Йонгу аннулировать его соглашение с клубом. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, в стане «сине-гранатовых» считают, что последний контракт нидерландца с командой был подписан мошенническим путём.

«Барселона» уверена, что доказательства этого факта повлекут за собой судебные разбирательства, которые затронут всех участников. Во избежание этого де Йонг должен покинуть команду или согласится на прежние условия контракта.

Напомним, что в 2020 году Френки де Йонг подписал с «Барселоной» контракт, согласно которому игрок зарабатывает в неделю около 500 тысяч евро. Сейчас клуб задолжал футболисту около 19 миллионов.