Альба готов на сокращение зарплаты

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба согласен внести поправки в свой контракт.

На данный момент Альба остаётся единственным высокооплачиваемым игроком «Барселоны», чьё соглашение ещё не было пересмотрено советом директоров. 33-летний футболист готов пойти на сокращение зарплаты в интересах клуба, но переговоры об этом пока не ведутся, сообщают испанские СМИ. На сегодняшний день «Барселона» сосредоточена на обсуждениях с Серхио Бускетсом об отсрочке выплат.

Жорди Альба выступает за «Барселону» на протяжении десяти лет. В прошедшем сезоне он провёл за «сине-гранатовых» 41 матч, став автором трёх голов и 11 голевых передач.