Президент «Реала» ждёт возвращения «Барселоны» на прежний уровень

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес надеется на восхождение заклятых соперников.

«Барселона» активно работает над усилением состава, надеясь вновь приблизиться к былым высотам. Перес поддерживает стремления каталонцев: «Барселона» – один из важнейших футбольных институтов. Клуб должен вернуться на тот уровень, на котором находился раньше, – это явно пойдёт на пользу всему испанскому футболу», – заявил президент «Реала» после победы «сливочных» в Суперкубке УЕФА.

«Барселона» заняла второе место в прошедшем розыгрыше испанской Ла Лиги, отстав от «Реала» на 13 очков.