Левандовски пояснил, как повлиял на его переход в «Барселону» Хосеп Гвардиола

Польский форвард Роберт Левандовски рвался в «Барселону» и добился своего - теперь он стал игроком каталонского суперклуба. В интервью Diario Sport Левандовски пояснил, как влюбился в «Барселону» и начал испытывать желание сыграть в ней. По словам Роберта, все началось когда в «Баварии» появился Хосеп Гвардиола, проработавший с клубом с 2013 по 2016 год. Именно Гвардиола пригласил в «Баварию» Левандовски.

- Философию Гвардиолы я познал еще в «Баварии», тогда же я начал понимать, что такое «Барселона». Стиль Хави очень схож с Гвардиолой, они играли на одинаковой позиции на поле, они оба одинаково смотрят на поле и на игру. Памятуя об этом, я рассматривал только «Барселону» в качестве своего будущего клуба, - поведал Левандовски.