«Ювентус» близок к подписанию форварда «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Ювентус».

Руководство туринского клуба провело очередной раунд переговоров с голландцем, лишь приблизившись к заключению сделки. По данным инсайдера Фабрицио Романо, встреча прошла в позитивном ключе, и уже в ближайшее время Депай, как ожидается, поставит подпись под двухлетним контрактом с «Ювентусом».

Среди претендентов на 28-летнего нападающего также назывались английский «Тоттенхэм» и представители Турции, однако в настоящий момент эти сведения утратили актуальность – только «Ювентус» по-настоящему продвинулся в сделке по Депаю.