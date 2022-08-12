Эксперты оценили вероятность чемпионства «Реала» и «Барселоны» в новом сезоне Ла Лиги

Согласно подсчётам экспертов, мадридский «Реал» – очевидный фаворит в борьбе за чемпионство в новом сезоне испанского чемпионата.

Вероятность успеха действующих чемпионов оценивается в 58%. На втором месте располагается «Барселона», чьи шансы, по данным The Analyst, составляют 18,6%, третья строчка у мадридского «Атлетико» – 12%. В пятёрку претендентов также попали «Севилья» и «Вильярреал» с 4% на титул.

Напомним, что в прошедшей кампании мадридский «Реал» занял первое место с 86 баллами. «Барселона» финишировала второй, набрав 73 очка, а мадридский «Атлетико» и «Севилья» стали третьими и четвёртыми соответственно.