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Чемпионат Италии. Серия А

Депай может перейти в «Ювентус»

27 Июля 2022 • 12:40 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football España.

По информации источника, туринский клуб заинтересован в услугах Депая, на которого не рассчитывают в Каталонии.

Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен расстаться текущим летом с 28-летним голландцем, несмотря на желание самого игрока остаться в «Барселоне».

Депай перешёл в «Барселону» из французского «Лиона» летом прошлого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне нападающий провёл за «сине-гранатовых» 37 матчей, забив 13 голов, а также отдав две результативные передачи.

Действующий контракт Депая с каталонцами истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 35 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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