Руководство «Барселоны» раздумывает над полезностью Пьянича

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич уже и не чаял вернуться в состав «Барселоны», но неожиданно получил шанс - наставник команды Хави Эрнандес считает, что у Пьянича есть качества, которые могут быть полезными для его игровой модели.

Поэтому сейчас Пьянич буквально проходит переаттестацию - его включили в состав отправляющейся на турне в США команды, где, как уточняет Diario AS, каждое действие Пьянича будет рассматриваться буквально под микроскопом.

Контракт Пьянича с клубом истекает лишь через два года, поэтому в «Барселоне» хотели бы получить от него еще хоть какую-то отдачу.