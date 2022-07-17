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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство «Барселоны» раздумывает над полезностью Пьянича

17 Июля 2022 • 01:10 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.00
13.08 22:00

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич уже и не чаял вернуться в состав «Барселоны», но неожиданно получил шанс - наставник команды Хави Эрнандес считает, что у Пьянича есть качества, которые могут быть полезными для его игровой модели.

Поэтому сейчас Пьянич буквально проходит переаттестацию - его включили в состав отправляющейся на турне в США команды, где, как уточняет Diario AS, каждое действие Пьянича будет рассматриваться буквально под микроскопом.

Контракт Пьянича с клубом истекает лишь через два года, поэтому в «Барселоне» хотели бы получить от него еще хоть какую-то отдачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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