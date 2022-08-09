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Чемпионат Италии. Серия А

Депай может стать игроком «Ювентуса» до субботы

09 Августа 2022 • 22:05 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай надеется как можно скорее перебраться в туринский клуб.

«Ювентус», как сообщалось ранее, уже договорился с голландцем о двухлетнем контракте. Форварду осталось лишь согласовать с «Барселоной» расторжение соглашения, после чего итальянский гранд сможет подписать его в качестве свободного агента. По данным Relevo, возможен и вариант, при котором «Ювентус» заплатит «Барселоне» символическую минимальную компенсацию за переход 28-летнего футболиста. Ожидается, что трансфер будет оформлен до субботы.

Слухи также связывали Депая с возможным переходом в «Тоттенхэм» и другие английские клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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