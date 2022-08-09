Депай может стать игроком «Ювентуса» до субботы

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай надеется как можно скорее перебраться в туринский клуб.

«Ювентус», как сообщалось ранее, уже договорился с голландцем о двухлетнем контракте. Форварду осталось лишь согласовать с «Барселоной» расторжение соглашения, после чего итальянский гранд сможет подписать его в качестве свободного агента. По данным Relevo, возможен и вариант, при котором «Ювентус» заплатит «Барселоне» символическую минимальную компенсацию за переход 28-летнего футболиста. Ожидается, что трансфер будет оформлен до субботы.

Слухи также связывали Депая с возможным переходом в «Тоттенхэм» и другие английские клубы.