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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гендиректор «Байера»: «Барселона» очень рискует»

10 Августа 2022 • 20:45 Комментировать
Байер Л
...
Аугсбург
1.30 5.50 9.00
13.08 16:30

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался о трансферной политике «Барселоны».

Каталонский гранд продолжает покупать дорогостоящих футболистов, несмотря на тяжёлое финансовое положение, что удивляет представителей многих других клубов.

«В Германии никто не понимает действий «Барселоны», – рассказывает Карро. – Мы считаем, что они попросту безумцы. Сегодня они пируют, а завтра будут голодать. Очень рискованная стратегия», – отметил генеральный директор леверкузенского клуба.

Этим летом «Барселона» потратила на трансферные приобретения более 150 млн евро в общей сложности.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фернандо Карро
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