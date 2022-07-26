Почему трансфер де Йонга из «Барселоны» в «МЮ» никак не будет оформлен

Сага о переходе Френки де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» пока далека от завершения. Голландец не стремится на «Олд Траффорд», но «красные дьяволы» продолжают надеяться на этот трансфер. Стоит разобраться, почему «МЮ» так сильно ждёт именно де Йонга.

Как только Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед», пошли разговоры о возможном переходе Френки де Йонга. Наставник считает хавбека главной целью на трансферное окно.

Тен Хаг имеет чёткое представление о том, как будет играть «МЮ», и в предсезонке было много доказательств этого, даже без новых игроков, которые, по его мнению, будут играть ключевую роль в его перестройке. Тайрел Маласия – единственный новобранец, который появился в команде, а Кристиан Эриксен и Лисандро Мартинес ещё не присоединились к своим новым партнёрам по команде.

Эриксен – полузащитник, играющий с мячом, способный владеть мячом и вскрывать оборону благодаря своему видению и технике. Мартинес будет играть ключевую роль в том, как Тен Хаг будет строить игру сзади, а Маласия – типичный современный защитник, который любит идти вперёд. Легко понять, как все трое помогут превратить «МЮ» из контратакующей команды, которой они были при Жозе Моуриньо и Оле-Гуннаре Сульшере, в активную, прессингующую команду, которую планирует создать голландец.

Однако во время майских переговоров со спортивным директором «МЮ» Джоном Мертофом Де Йонг был тем именем, на котором настаивал Тен Хаг. Тренер хорошо знает полузащитника, ведь он воспитал его в начале карьеры в «Аяксе» и помог ему стать одним из самых востребованных талантов в Европе. Пеп Гвардиола отчаянно хотел привести Де Йонга в «Манчестер Сити» в 2019 году, он считался архетипичным игроком для каталонского наставника. Однако именно «Барселона» выиграла гонку за одну из звёзд «Аякса», который в том сезоне вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Прошло три года, а Де Йонг всё ещё не закрепился на «Камп Ноу», и Тен Хаг был уверен, что сделка должна состояться этим летом. И он, и «МЮ» были уверены, что их главная цель окажется на «Олд Траффорд», поэтому они продолжали добиваться его и не обращали внимания на посторонний шум. Это был терпеливый подход, но «красные дьяволы» никогда бы не потратили столько времени на одного игрока, если бы не обнадёживающие отзывы, которые они получили. С самого начала было понятно, что «Барселона» хочет продать игрока, что всегда было самым большим препятствием. Единственной проблемой был размер трансфера.

«Барселона» оценила его в 85 миллионов фунтов стерлингов (около 100 миллиона евро), а «МЮ» был полон решимости снизить эту сумму и был уверен, что необходимость каталонцев в продаже на фоне их финансовых трудностей и летней селекции сработает в их пользу. Как и ожидалось, позиция «Барсы» смягчилась. Они были непреклонны в своем желании вернуть 67 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов евро), которые сами заплатили «Аяксу» за хавбека. «МЮ» продолжал настаивать на своем, что еще раз подчеркивало их уверенность в своей позиции на переговорах. После нескольких недель переговоров базовая сумма в 55 млн фунтов стерлингов (около 66 млн евро) была практически согласована. Генеральный директор «МЮ» Ричард Арнольд и Мертоф вылетели в Испанию, чтобы достичь окончательного прорыва, и им это удалось – но сумма выросла до 63 млн фунтов (примерно 74,5 млн евро), а также еще 8 млн фунтов (около 9,6 млн евро) в качестве бонусов.

Официального объяснения внезапному срыву не последовало, но постоянным камнем преткновения является личная борьба Де Йонга с «Барсой» по долгу за зарплату, причитающуюся ему. Не секрет, что он не хочет покидать клуб, но если его вытолкнут, он заставит каталонцев заплатить. Те самые бонусы в размере 8 миллионов фунтов помогут каталонцам компенсировать долг по зарплате, причитающийся Де Йонгу.

После согласования суммы трансфера единственным препятствием для перехода Де Йонга в «Барсу» остаётся его борьба с клубом. В «МЮ» уверены, что он хочет воссоединиться с Тен Хагом, даже если предпочитает «Барселону» как клуб. Личные условия не будут проблемой и, как ожидается, будут быстро завершены, как только Де Йонг и каталонцы договорятся.

Источники на «Олд Траффорд» говорят, что Тен Хаг готов подождать до начала сезона, чтобы заполучить своего человека. Всё это указывает на то, что Де Йонг будет игроком «МЮ».

В начале переговоров «красные дьяволы» были уверены, что у них есть другие варианты. Келвин Филлипс, который с тех пор перешёл в «Манчестер Сити», был одним из тех, кого они хотели заполучить. Рубен Невеш – ещё один игрок, которым они восхищаются, наряду с Юри Тилемансом. Все трое способны выполнять роль опорного полузащитника, которую Тен Хаг предназначил для Де Йонга, но никто из них не считается игроком того же уровня, что и игрок сборной Голландии.

Деклан Райс – мечта для «МЮ», но не за 100 миллионов фунтов стерлингов (около 120 миллионов долларов), в которые его оценивает «Вест Хэм». Тен Хаг говорил о высокой цене на английских талантов, и Райс является тому примером. «Манчестер Юнайтед» также хочет заполучить Джуда Беллингема, который является игроком другого профиля, но о переходе звезды дортмундской «Боруссии» в это окно речи не шло.

Фред впечатлил на предсезонке, и новый тренер ценит его, но намерение состоит в том, чтобы подписать опорного полузащитника, вокруг которого будет строиться команда «Манчестер Юнайтед», и Тен Хаг нацелен на игрока более высокого уровня. В последние дни разговоры об альтернативных вариантах поутихли. Невес и Тилеманс остаются потенциальными запасными вариантами, но уловка в начале переговоров, чтобы снизить цену, запрашиваемую «Барселоной», больше не нужна. Сумма трансфера уже согласована.

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Сейчас 25-летний игрок просто решает свои финансовые вопросы с «Барселоной» до завершения трансфера. Это ставит сделку в странный тупик. «МЮ» сохраняет уверенность, «Барселона» по-прежнему намерена продать игрока. Де Йонг, как полагают, готов к переезду, только это должно быть на его условиях.

Однако для тех, кто наблюдал за подобными трансферными сагами в недавнем прошлом «МЮ», это выглядит тревожным сигналом. В 2013 году бывший исполнительный вице-председатель Эд Вудворд был так же уверен, что сможет доставить Сеска Фабрегаса только что назначенному Дэвиду Мойесу. Он был настолько уверен, что «МЮ» отказался от своего интереса к новому таланту Тьяго Алькантаре, поскольку Мойес не был в восторге от звезды «Барсы». В итоге Вудворд получил отказ от Фабрегаса, который не хотел покидать «Камп Ноу». Тем летом "Юнайтед" всё же подписал полузащитника – Маруана Феллаини. Тен Хаг может только надеяться, что история не повторится.

На основе материала goal.com

Роман Андреев