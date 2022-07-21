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Владелец и тренер «Челси» заинтересованы в покупке де Йонга, но не видят смысла начинать переговоры

21 Июля 2022 • 00:51 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

В «Челси» пока не планируют вступать в переговоры по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

«Манчестер Юнайтед» давно обозначил голландца в качестве главной трансферной цели, но до сих не добился своего – как оказалось, футболист совсем не горит желанием покидать «Барселону». Именно это обстоятельство отпугивает «Челси»: владелец Тодд Бёли и главный тренер Томас Тухель хотели бы пригласить Френки де Йонга, но не видят смысла в переговорах из-за нежелания хавбека уходить из «Барселоны». Ситуация не изменится, если игрок не передумает.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» действует до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Томас Тухель Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022 Тодд Бели
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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