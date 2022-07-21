Владелец и тренер «Челси» заинтересованы в покупке де Йонга, но не видят смысла начинать переговоры

В «Челси» пока не планируют вступать в переговоры по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

«Манчестер Юнайтед» давно обозначил голландца в качестве главной трансферной цели, но до сих не добился своего – как оказалось, футболист совсем не горит желанием покидать «Барселону». Именно это обстоятельство отпугивает «Челси»: владелец Тодд Бёли и главный тренер Томас Тухель хотели бы пригласить Френки де Йонга, но не видят смысла в переговорах из-за нежелания хавбека уходить из «Барселоны». Ситуация не изменится, если игрок не передумает.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» действует до 2026 года.