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Чемпионат Испании. Ла Лига

После Левандовски «Барселона» готова объявить об ещё одном приобретении

17 Июля 2022 • 22:21 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.00
13.08 22:00

Каталонская «Барселона» завершила эпопею по приобретению польского нападающего Роберта Левандовски и сейчас готова объявить об еще одном приобретении - это защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта.

Как сообщает испанское издание Marca, сделка уже, что называется, «на мази» - о ней будет объявлено буквально через несколько часов. Контракт испанца с «Челси» истекает через год, и потому «Челси» готов отпустить его за сравнительно скромные восемь миллионов евро.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с далекого 2012 года, ранее он успел поиграть в составе испанской «Осасуны» и марсельского «Олимпика».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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