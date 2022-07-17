После Левандовски «Барселона» готова объявить об ещё одном приобретении

Каталонская «Барселона» завершила эпопею по приобретению польского нападающего Роберта Левандовски и сейчас готова объявить об еще одном приобретении - это защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта.

Как сообщает испанское издание Marca, сделка уже, что называется, «на мази» - о ней будет объявлено буквально через несколько часов. Контракт испанца с «Челси» истекает через год, и потому «Челси» готов отпустить его за сравнительно скромные восемь миллионов евро.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с далекого 2012 года, ранее он успел поиграть в составе испанской «Осасуны» и марсельского «Олимпика».