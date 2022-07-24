«Барселона» не станет включать Депая в сделку по Кунде

«Барселона» не станет включать нападающего команды Мемфиса Депая в сделку по переходу защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что каталонцы планируют избавиться от 28-летнего голландца текущим летом и были бы не прочь включить его в сделку по Кунде, на которого также претендует лондонский «Челси».

Рыночная стоимость Депая оценивается в 35 миллионов евро, а стоимость 23-летнего француза — в 60.

В минувшем сезоне голландец провёл за «Барселону» 37 матчей, в которых забил 13 голов, а также отдал две результативные передачи.