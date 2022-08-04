Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта подписал новое соглашение с клубом.

32-летний футболист мог стать игроком «Барселоны»: каталонской гранд долгое время вёл переговоры с лондонцами, но согласие так и не было достигнуто. При этом, как сообщается, испанец согласовал контракт с «Барселоной» ещё весной. Сегодня «Челси» официально объявил о подписании нового двухлетнего договора с капитаном команды.

Сесар Аспиликуэта выступает за «синих» на протяжении десяти лет. На его счету 474 матча, 17 голов и более 50 результативных передач в составе столичного коллектива во всех соревнованиях.