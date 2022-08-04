Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта остаётся: «Челси» объявил о продлении контракта с капитаном официально

04 Августа 2022 • 21:43 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.50 3.90 1.63
06.08 19:30

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта подписал новое соглашение с клубом.

32-летний футболист мог стать игроком «Барселоны»: каталонской гранд долгое время вёл переговоры с лондонцами, но согласие так и не было достигнуто. При этом, как сообщается, испанец согласовал контракт с «Барселоной» ещё весной. Сегодня «Челси» официально объявил о подписании нового двухлетнего договора с капитаном команды.

Сесар Аспиликуэта выступает за «синих» на протяжении десяти лет. На его счету 474 матча, 17 голов и более 50 результативных передач в составе столичного коллектива во всех соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
22:47 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля»: «Трент может стать для сборной Англии своим Кафу, если правильно его использовать»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Челси» – мой дом, я рад остаться»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» стремится как можно скорее оформить подписание Маркоса Алонсо
22:05 · Англия. Премьер-лига
Громкий трансфер всё ближе: Кукурелья прошёл медосмотр в «Челси»
21:43 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта остаётся: «Челси» объявил о продлении контракта с капитаном официально
20:45 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Арсенала» согласился на переход в «Галатасарай» 1
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта согласовал двухлетний контракт с «Челси»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Милнер рассказал о своих странностях во время сна
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэты в «Барселоне» не будет
18:27 · Англия. Премьер-лига
​«Севилья» объявила о переходе защитника из «Манчестер Юнайтед» официально
16:46 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» потратил больше всех в АПЛ за три последних трансферных окна
16:19 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич – об отсутствии форварда: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» отлично справлялись без «девятки»
16:17 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Юнайтед» проблема перед стартом АПЛ – Марсьяль травмирован, Роналду не готов 4
16:09 · Англия. Премьер-лига
Корне в шаге от перехода в лондонский клуб
16:00 · Англия. Премьер-лига
Бёли помимо Кукурельи планирует купить для «Челси» ещё 4 игроков, среди целей – полузащитник «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем