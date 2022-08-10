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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт «встал в позу» - датчанин хочет получить полную зарплату за два года в обмен на досрочный уход из «Барселоны»

10 Августа 2022 • 02:12 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Датчанин Мартин Брайтвайт всегда подчеркивал, что любит «Барселону» и не хочет покидать клуб. Однако, поняв, что его все равно будут просить уйти, Брайтвайт изменил свое отношение и также решил пойти на принцип. Брайтвайт согласен уйти, но, как сообщает испанское издание Sport, только при одном условии - он хочет получить зарплату в полном объеме за два сезона.

Это именно то, чего категорически не хочет «Барселона» - в иных условиях клуб, может, и согласился бы на подобный вариант, но сейчас это критически неприемлемо. К тому же в «Барселоне» считают, что игрок пытается хитрить - он уже договорился с другим клубом, просто хочет получить с этой ситуации максимум.

Следует заметить, что деловая хватка - это качество, которое у Братвайта развито куда лучше, чем любое из его игровых качеств, он успешно инвестирует заработанные деньги, и его состояние составляет сотни миллионов евро. Так что заставить его отступить от своих требований будет невероятно сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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